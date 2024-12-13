Ворог знову намагається атакувати енергетичну інфраструктуру нашої держави. У яких областях були зміни у графіках відключень – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Львівська та Івано-Франківська області найчастіше ставали об'єктами атак Росії по енергетиці

Де змінили графіки відключень світла в Україні

В Укренерго вранці 13 грудня повідомили, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

З актуальним графіком відключень можна ознайомитися на сайтах чи офіційних сторінках обленерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко також написав, що знову енергетика по всій Україні під масованим ударом ворога.

Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження,

– зазначив він.

Де наразі змінили графіки по областях:

Київ

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилася інформація, що у Києві почалися екстрені відключення світла. Це означає, що поки графіки стабілізаційних відключень у місті не діють.



Екстрені відключення світла в Києві / Скриншот 24 Каналу

Водночас компанія ДТЕК опублікувала оновлені графіки стабілізаційних відключень для міста.



Графіки стабілізаційних відключень у Києві / Фото ДТЕК

Київська область

Компанія ДТЕК також опублікувала змінені графіки для жителів Київської області.



Графіки стабілізаційних відключень у Київській області / Фото ДТЕК

Львівська область

"Львівобленерго" також оприлюднив зміни у графіках погодинних відключень світла.



Що змінилося у графіках відключень у Львівській області / Фото "Львівобленерго"

Хмельницька область

Оновлений графік відключень світла на 13 грудня оприлюднила компанія "Хмельницькобленерго"



Зміни в графіках у Хмельницькій області / Фото "Хмельницькобленерго"

Сумська область

У "Сумиобленерго" опублікували змінений графік відключень електроенергії для споживачів.



Зміни у графіках відключень світла у Сумській області / Фото "Сумиобленерго"

Одеська область

ДТЕК також опублікувала змінені графіки відключень світла для Одеської області. У самій Одесі після вибухів були проблеми з електроенергією.



Змінені графіки відключень в Одеській області / Фото ДТЕК

Івано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що у звʼязку з масованим обстрілом росіян, зокрема об'єктів енергетичної інфраструктури, є зміни в графіках погодинних вимкнень. Дізнатися оновлення можна на сайті компанії або ж у вайбер-боті.

Дніпропетровська область

ДТЕК також опублікувала змінені графіки відключень світла для Дніпропетровської області.



Графіки відключень світла для Дніпропетровської області / Фото ДТЕК

Запорізька область

У "Запоріжжяобленерго" зазначили, що у графіку погодинних відключень світла відбулись зміни. У Запорізькій області з 08:00 до 11:00 додатково вимикатимуть четверту чергу побутових споживачів.

Оновлений графік:

Черга 1: 06:00 – 08:00; 14:00 – 17:00;

Черга 2: 08:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;

Черга 3: 11:00 – 14:00;

Черга 4: 08:00 – 11:00; 14:00 – 17:00;

Черга 5: 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;

Черга 6: 08:00 – 11:00, 19:00 – 21:00.



Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що у графіках погодинних відключень в області також відбулися зміни. Було додано черги на вимкнення.

Години без світла:

08:00-09:00 6, 1 та 2 черги

09:00-10:00 6, 1 та 2 черги

10:00-11:00 3, 4 та 5 черги

11:00-12:00 3, 4 та 5 черги

12:00-13:00 1, 2 та 6 черги

13:00-14:00 1, 2 та 6 черги

14:00-15:00 3, 4 та 5 черги

15:00-16:00 3, 4 та 5 черги

16:00-17:00 1, 2 та 6 черги

17:00-18:00 1, 2 та 6 черги

18:00-19:00 3, 4 та 5 черги

19:00-20:00 3, 4 та 5 черги

20:00-21:00 1, 2 та 6 черги

21:00-22:00 1, 2 та 6 черги



Чернівецька область

У "Чернівціобленерго" також опублікували оновлений графік відключень на 13 грудня. Додали одну чергу відключень.



Зміни в графіках для Чернівецької області / Фото "Чернівціобленерго"

Тернопільська область

В "Тернопільобленерго" зазначили, що відповідно до попередніх розпоряджень НЕК "Укренерго" вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в області плануються в наступні години:

06:00-10:00 3 черга

07:40-11:00 2 черга

08:00-12:00 1 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

17:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

Водночас у Тернопільській ОВА написали, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно. Загалом відключено 50 % споживачів області.

Чернігівська область

У "Чернігівобленерго" повідомили, що через ракетну атаку вранці 13 грудня в області застосували одразу три черги графіків погодинних відключень.