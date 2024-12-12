За рік Україна втратила 9 гігаватів генеруючих потужностей, що дорівнює третині споживання електроенергії до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу".

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Енергетика яких областей найчастіше піддавалася атакам

Лише з березня по серпень 2024 року Україна пережила 9 хвиль масштабних і комплексних атак на енергетику. Під обстріли загалом потрапили 20 з 24 областей.

Деякі об'єкти обстрілювали по декілька разів уже після їхнього відновлення.

Найчастіше у 2024 році Росія атакувала енергооб'єкти Львівщини та Івано-Франківщини – 9 та 8 разів відповідно.

По 6 атак було на Дніпропетровщині та Запоріжжі, ще 5 – на Вінниччині.

По 3 обстріли енергооб'єктів було на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Київщині, Одещині, Кіровоградщині та Харківщині.

По 2 атаки Росія здійснила на Житомирщину, Полтавщину, Сумщину та Донеччину.

По одному разу ворог атакував енергетику на Буковині, Черкащині та Херсонщині.

Енергетику яких областей Росія найчастіше обстрілювала / Інфографіка "Радіо Свободи"

Якої шкоди завдала Росія українській енергетиці

Загалом із жовтня 2022 року росіяни понад 1000 разів вдарили по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

Якщо раніше вони обстрілювали об'єкти, які розподіляють енергію, то у 2024 році – ТЕС, ГЕС та відновлювальні станції. Пошкоджень також зазнали мережі централізованого теплопостачання і газові об'єкти.

"Замість 18 гігаватів, необхідних для забезпечення споживання в морозні зимові дні (-10°C), у найкращому випадку будуть доступні лише 12 – 13 гігаватів. Навіть з урахуванням додаткових 1,7 гігаватів потенційного імпорту з Європи, дефіцит залишається значним. При температурі -10°C цієї зими країна може зіткнутися з відключеннями електроенергії, які триватимуть до 10 – 12 годин на добу, і ця оцінка навіть не враховує нових атак, які створюють величезні додаткові ризики", – спрогнозував директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Варто зауважити, що лише захоплена росіянами ЗАЕС забезпечувала приблизно 20% потреб країни.

Станом на травень 2024 року Росія зруйнувала або окупувала 70% теплових генеруючих потужностей України. Також постраждала приблизно половина високовольтних підстанцій "Укренерго" та велика кількість розподільчих підстанцій.

Загалом йдеться про 11,4 мільярда доларів шкоди для української енергетики.

За даними моніторингової місії ООН з прав людини, в Україні було атаковано щонайменше:

25 ТЕС і ТЕЦ у 9 областях,

7 ГЕС у 5 областях,

2 об'єкти відновлювальної енергетики в одній області,

2 теплоелектростанції у 2 областях,

на об'єкти розподілу та передачі електроенергії у 17 регіонах припав 101 удар.

Серед атакованих об'єктів: Зміївська ТЕС, Харківська ТЕЦ-5, Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Київська ТЕЦ-5, Трипільська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Київська ГЕС, Сумська ТЕЦ, Канівська ГЕС, Слов'янська ТЕС, зрештою – повністю зруйнована у червні 2023 року Каховська ГЕС.

Окрім того, Росія своїми обстрілами наражає на небезпеку ядерні об'єкти.