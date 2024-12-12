За год Украина потеряла 9 гигаватт генерирующих мощностей, что равно трети потребления электроэнергии до полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Энергетика каких областей чаще всего подвергалась атакам

Только с марта по август 2024 года Украина пережила 9 волн масштабных и комплексных атак на энергетику. Под обстрелы в целом попали 20 из 24 областей.

Некоторые объекты обстреливали по несколько раз уже после их восстановления.

Чаще всего в 2024 году Россия атаковала энергообъекты Львовщины и Ивано-Франковщины – 9 и 8 раз соответственно.

По 6 атак было на Днепропетровщине и Запорожье, еще 5 – в Винницкой области.

По 3 обстрела энергообъектов было на Волыни, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Кировоградской и Харьковской областях.

По 2 атаки Россия осуществила на Житомирскую, Полтавскую, Сумскую и Донецкую области.

По одному разу враг атаковал энергетику на Буковине, Черкасской и Херсонской областях.

Энергетику каких областей Россия чаще всего обстреливала / Инфографика "Радио Свободы"

Какой ущерб нанесла Россия украинской энергетике

Всего с октября 2022 года россияне более 1000 раз ударили по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Если раньше они обстреливали объекты, которые распределяют энергию, то в 2024 году – ТЭС, ГЭС и восстановительные станции. Повреждения также получили сети централизованного теплоснабжения и газовые объекты.

"Вместо 18 гигаватт, необходимых для обеспечения потребления в морозные зимние дни (-10°C), в лучшем случае будут доступны только 12 – 13 гигаватт. Даже с учетом дополнительных 1,7 гигаватт потенциального импорта из Европы, дефицит остается значительным. При температуре -10°C этой зимой страна может столкнуться с отключениями электроэнергии, которые будут длиться до 10 – 12 часов в сутки, и эта оценка даже не учитывает новых атак, которые создают огромные дополнительные риски", – спрогнозировал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Стоит заметить, что только захваченная россиянами ЗАЭС обеспечивала примерно 20% потребностей страны.

По состоянию на май 2024 года Россия разрушила или оккупировала 70% тепловых генерирующих мощностей Украины. Также пострадала примерно половина высоковольтных подстанций "Укрэнерго" и большое количество распределительных подстанций.

В целом речь идет об 11,4 миллиардах долларов ущерба для украинской энергетики.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, в Украине было атаковано по меньшей мере:

25 ТЭС и ТЭЦ в 9 областях,

7 ГЭС в 5 областях,

2 объекта возобновляемой энергетики в одной области,

2 теплоэлектростанции в 2 областях,

на объекты распределения и передачи электроэнергии в 17 регионах пришелся 101 удар.

Среди атакованных объектов: Змиевская ТЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Днепровская ГЭС, Днестровская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Киевская ТЭЦ-5, Трипольская ТЭС, Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС, Киевская ГЭС, Сумская ТЭЦ, Каневская ГЭС, Славянская ТЭС, в конце концов – полностью разрушена в июне 2023 года Каховская ГЭС.

Кроме того, Россия своими обстрелами подвергает опасности ядерные объекты.