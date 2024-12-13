Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в социальной сети Х (ранее твитер).

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Большинство энергоблоков Украины снизили мощность из-за обстрелов

МАГАТЭ сообщило о снижении мощности более, чем половины действующих энергоблоков Украины из-за утренней атаки России 13 декабря.

На сегодняшний день 5 из 9 действующих энергоблоков Украины снизили мощность из-за новых атак на энергетическую инфраструктуру,

– говорится в заметке МАГАТЭ в соцсети Х.

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Напомним, российские войска 13 декабря в очередной раз атаковали Украину. Опять энергетика по всей Украине оказалась под массированным ударом.