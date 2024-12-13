Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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МАГАТЭ приняло резолюцию о запрете обстрелов энергетики

В Минэнерго рассказали, что 12 декабря Совет руководителей МАГАТЭ на внеочередном заседании, инициированном Украиной, 22 голосами принял украинский проект резолюции по угрозам, которые создают атаки на энергетическую инфраструктуру, что имеет критическое значение для безопасности украинских атомных электростанций.

Резолюция подчеркивает недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение украинских АЭС. Такие атаки признаются прямой угрозой для ядерной безопасности,

– отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что документ отмечает, что эти атаки нарушают четвертый из семи неотъемлемых принципов ядерной безопасности, определенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который требует надежного внешнего энергоснабжения для всех ядерных объектов.



"Резолюция призывает МАГАТЭ продолжать осуществление оценки рисков и масштабов повреждений энергетической инфраструктуры Украины, включая электрические подстанции, которые обеспечивают работу АЭС", – говорится в сообщении.



Документ также поощряет государства-члены МАГАТЭ предоставлять политическую, финансовую и техническую поддержку для укрепления технической помощи Украине.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что принятие резолюции является важным сигналом о поддержке Украины в противостоянии ядерному терроризму и защите принципов безопасного использования атомной энергии.

Мировое сообщество должно усилить давление на Россию из-за ее умышленных попыток создать радиационную катастрофу на континенте,

– сказал он.

За резолюцию также проголосовали такие страны, как Бразилия, Гана, Колумбия, Южно-Африканская Республика, которые обычно склонны воздерживаться от голосований за украинские резолюции.

Интересно, что в резолюции осудили сами атаки на украинскую критическую инфраструктуру с помощью ракет и дронов, однако прямо не упомянули Россию как виновницу подобных атак.

К слову, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства продолжит работу на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, несмотря на намерения запугать наблюдателей. В частности, автомобиль членов миссии россияне атаковали с помощью беспилотника.