Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

До теми Ймовірна масована ракетна атака на Україну: тривога в усіх областях

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

06:23, 25 грудня Харків опинився під масованим ударом Зранку 25 грудня Харків опинився під масованим ракетним ударом. Російська армія випустила по місту балістичні ракети. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російська армія завдала щонайменше 7 ударів. За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова.