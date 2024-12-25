Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.
До теми Ймовірна масована ракетна атака на Україну: тривога в усіх областях
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Харків опинився під масованим ударом
Зранку 25 грудня Харків опинився під масованим ракетним ударом. Російська армія випустила по місту балістичні ракети.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російська армія завдала щонайменше 7 ударів. За попередніми даними, одне із влучань зафіксоване влучання в Салтівському районі Харкова.
Росія цинічно атакує Україну на Різдво
Від 24 грудня Росія атакує Україну дронами-камікадзе. Ворог запустив безпілотники днем раніше, близько 13:15 й атакує ними досі.
Уночі 25 грудня о 01:36 Повітряні сили повідомили про зліт ворожої стратегічної авіації. Близько 05:13 також стало відомо про пуски крилатих ракет типу "Калібр".