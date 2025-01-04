Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Удар по багатоповерхівці на Сумщині: під завалами можуть бути люди

Російські загарбники атакували Свеську громаду Шосткинського району, застосувавши КАБ. Терористи скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.

Попередньо, поранено 2 дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Ймовірно, під завалами можуть перебувати люди,

– заявили в ОВА.

Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.

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Наслідки російського удару / Фото Сумської ОВА

Місцева влада закликає в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся правил безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.