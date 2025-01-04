Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
Дивіться також Зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури: жахливі наслідки удару по Шостці
Удар по багатоповерхівці на Сумщині: під завалами можуть бути люди
Російські загарбники атакували Свеську громаду Шосткинського району, застосувавши КАБ. Терористи скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.
Попередньо, поранено 2 дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Ймовірно, під завалами можуть перебувати люди,
– заявили в ОВА.
Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція.
Читайте також Росіяни атакували Сумщину "Шахедом" зі шрапнеллю
Наслідки російського удару / Фото Сумської ОВА
Місцева влада закликає в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтеся правил безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.