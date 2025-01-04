Повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Сумської громади Артема Кобзаря. Унаслідок удару в населеному пункті Піщане пошкоджено п’ять житлових будинків.

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Які наслідки атаки "Шахеда" із шрапнеллю

Кобзар розповів, що російські війська атакували населений пункт Піщане "Шахедом", який був заряджений шрапнеллю.

В результаті атаки російських дронів-камікадзе у селищі було пошкоджено п’ять житлових будинків. Наразі на місці події працює штаб з ліквідації наслідків атаки.

Також Кобзар опублікував відео, в якому показав наслідки атаки російського "Шахеда" із шрапнеллю.

Наслідки атаки "Шахеда" з шрапнеллю на Сумщині: дивіться відео

Що таке шрапнель Шрапнель – це тип артилерійського боєприпасу, створений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості. Шрапнель складається з металевої оболонки, начиненої безліччю металевих кульок або осколків, а також зарядом вибухової речовини.

Нагадаємо, що вперше "Шахеди" зі шрапнеллю атакували Суми ще в листопаді 2024 року. Тоді голова Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що ця зброя призначена виключно для знищення людей.