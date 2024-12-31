Загалом місцеві чули приблизно 12 вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Сумської області.
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Наслідки удару по Шостці від поліції
За даними поліції, унаслідок атаки зазнали руйнувань об'єкти критичної інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджені 12 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 освітні заклади, гаражі, паркани та інші господарчі споруди,
– встановили правоохоронці.
На опублікованих кадрах видно величезну вирву від російської ракети, а також вибиті вікна у будинках.
Точна кількість пошкоджень ще встановлюється. Профільні служби ліквідовують та документують наслідки чергового злочину Росії.
На щастя, станом на 11:00 про поранених даних не було.
"Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі", – додав в ефірі телемарафону голова громади Микола Нога.
Наразі у місті працюють штаби з ліквідації наслідків обстрілу за адресами вулиця Шкільна, 1, вулиця Озерна, 29 (школа №8), вулиця Свободи, 38 (Центр естетичного виховання), школа №4.
Наслідки удару по Шостці / Фото поліції Сумщини та Суспільне Суми