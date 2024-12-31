Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

Читайте також По всій Україні оголосили загрозу балістики, триває атака дронів

Російські війська атакували Київ

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 07:17 – тоді в КМВА повідомили про ракетну небезпеку. Згодом в Повітряних силах ЗСУ написали про рух ракет у бік Київщини.

Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний! Київщина - тривогу не ігноруємо!

– йдеться в повідомленні.

Також ПС повідомляли про ракети в напрямку Василькова.

За словами кореспондентів 24 Каналу, вибухи у Києві пролунали близько 08:02. Атаку на столицю прокоментував також начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.