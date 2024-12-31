Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.
Читайте також По всій Україні оголосили загрозу балістики, триває атака дронів
Російські війська атакували Київ
Повітряну тривогу у Києві оголосили о 07:17 – тоді в КМВА повідомили про ракетну небезпеку. Згодом в Повітряних силах ЗСУ написали про рух ракет у бік Київщини.
Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний! Київщина - тривогу не ігноруємо!
– йдеться в повідомленні.
Також ПС повідомляли про ракети в напрямку Василькова.
За словами кореспондентів 24 Каналу, вибухи у Києві пролунали близько 08:02. Атаку на столицю прокоментував також начальник КМВА Сергій Попко.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– написав він.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.