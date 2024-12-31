В целом местные слышали примерно 12 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Сумской области.

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Последствия удара по Шостке от полиции

По данным полиции, в результате атаки подверглись разрушениям объекты критической инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены 12 многоэтажек, 3 частных дома, 2 образовательных учреждения, гаражи, заборы и другие хозяйственные постройки,

– установили правоохранители.

На опубликованных кадрах видно огромную воронку от российской ракеты, а также выбитые окна в домах.

Точное количество повреждений еще устанавливается. Профильные службы ликвидируют и документируют последствия очередного преступления России.

К счастью, по состоянию на 11:00 о раненых данных не было.

"Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", – добавил в эфире телемарафона председатель общины Николай Нога.

Сейчас в городе работают штабы по ликвидации последствий обстрела по адресам улица Школьная, 1, улица Озерная, 29 (школа №8), улица Свободы, 38 (Центр эстетического воспитания), школа №4.

Последствия удара по Шостке / Фото полиции Сумщины и Суспільне Суми