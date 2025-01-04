Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.
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Удар по многоэтажке на Сумщине: под завалами могут быть люди
Российские захватчики атаковали Свеську общину Шосткинского района, применив КАБ. Террористы сбросили бомбу на жилую многоэтажку.
Предварительно, ранены 2 детей и один взрослый человек. Разрушен один подъезд многоквартирного дома. Вероятно, под завалами могут находиться люди,
– заявили в ОВА.
Сейчас проводится аварийно-спасательная операция.
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Последствия российского удара / Фото Сумской ОВА
Местные власти призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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