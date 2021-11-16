Про це у Вашингтоні під час брифінгу повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Читайте також Ескалація Росії щодо України та мігранти в Білорусі – тісно пов'язані, – генерал США Ходжес

Він наголосив, що поведінка країни-агресора викликає велике занепокоєння у Сполучених Штатах. Водночас, за його словами, вона дуже турбує союзників і партнерів у Європі.

Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з Росією, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі – і не тільки – з огляду на ці дії,

– сказав Нед Прайс.

Речник Держдепу підкреслив, що США та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію у регіоні. Окрім цього, вони сподіваються на передбачувані відносини з Росією.

"Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Росія найближчими днями й тижнями", – насамкінець додав прессекретар.

Зверніть увагу! Командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія збирає все більше своїх військових сил. Генерал пояснив, що це роблять на той випадок, якщо Кремль вирішить діяти.

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо