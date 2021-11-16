Об этом в Вашингтоне во время брифинга сообщил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

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Он подчеркнул, что поведение страны-агрессора вызывает большое беспокойство у Соединенных Штатов. В то же время, по его словам, она очень беспокоит союзников и партнеров в Европе.

Несколько наших европейских союзников уже провели собственные дискуссии высокого уровня с Россией, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – учитывая эти действия,

– сказал Нед Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе. Кроме этого, они надеются на предполагаемые отношения с Россией.

"Но ожидание – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, к каким действиям будет прибегать Россия в ближайшие дни и недели", – в заключение добавил пресс-секретарь.

Обратите внимание! Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия собирает все больше своих военных сил. Генерал пояснил, что это делают на тот случай, если Кремль решит действовать.

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