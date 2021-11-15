Генерал армии США отметил, что "это либо прощупывание, либо дестабилизация, либо отвлечение внимания, либо все вышеперечисленное". Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

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Военный подчеркнул, что высокопоставленные латвийские чиновники недавно рассказали ему, что рассматривают миграционный кризис на белорусско-польской границе как прощупывание.

Они наблюдали, как спецслужбы Беларуси (или России?) рассчитывают время реакции сил безопасности Латвии на попытки вторжения мигрантов. Думают также, что эти действия могут отвлекать внимание от того, что они делают в Украине и вокруг нее,

– продолжил Бен Ходжес.

Газ – это действительно оружие, – Ходжес

Американский генерал также подчеркнул, приближается зима, и газ – это действительно оружие, и Европейский Союз боится, что Россия или Беларусь отключат его здесь в ноябре – декабре.

По его словам, именно поэтому ЕС не будет противостоять Кремлю. Бен Ходжес добавил, что для Евросоюза миграционный кризис между Беларусью и Польшей связан с газом больше, чем с защитой границ.

Обратите внимание! Страны ЕС утвердили новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничения будут касаться структур, которые причастны к переправке мигрантов.

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко