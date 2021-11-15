Тем временем Польша пригнала боевой вертолет к белорусскому пункту пропуска "Брузги". Там в течение суток 15 ноября мигранты массово пытаются прорваться через границу.

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Польские силовики установили водомет, а в воздухе кружит вертолет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, мигранты собираются вблизи пограничного перехода в Кузнице. Они пытаются прорваться через границу под пристальным наблюдением белорусских служб.

Ситуация на территории "Брузги" осложняется: смотрите видео

На границе с Польшей раздаются выстрелы: смотрите видео

Новые санкции ЕС против Беларуси

Евросоюз в понедельник, 15 ноября, утвердил новые санкции против Беларуси. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Деталей пока не раскрывают. По словам Йозвяка, фактическую работу над вкладом в санкционный список людей и организаций проведут уже в следующие дни.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что санкции могут ввести против авиакомпаний и турагентств Беларуси.

Дипломат подчеркнул: "мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто принимает участие в перевозке мигрантов в эту страну".

Пост Ministerstwo Obrony Narodowej

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze.