Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в санкционном списке могут оказаться руководители авиакомпаний и туристических агентств. Также ограничения будут касаться около 30 белорусских чиновников.
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Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто принимает участие в перевозке мигрантов в эту страну,
– подчеркнул Боррель.
"Людей нельзя использовать как оружие"
- Боррель в воскресенье, 14 ноября, беседовал с главой МИД Беларуси.
- Впоследствии верховный представитель ЕС заявил, что ситуация, которая сформировалась на границе, недопустима.
- Боррель подчеркнул: "людей нельзя использовать как оружие". Также политик отметил, что "жизни людей должны быть защищены, а организациям – разрешен доступ".
- Тем временем глава МИД Белоруссии заявил, что в разговоре с Боррелем заявил о якобы "бесперспективности санкций и контрпродуктивности санкционным подходам для развития отношений по линии Беларусь – ЕС".