Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в санкционном списке могут оказаться руководители авиакомпаний и туристических агентств. Также ограничения будут касаться около 30 белорусских чиновников.

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Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто принимает участие в перевозке мигрантов в эту страну,

– подчеркнул Боррель.

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