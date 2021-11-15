Он заявил, что такими действиями его не запугать. Кроме этого, подчеркнул, что Беларусь никуда не будет убегать.
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Лукашенко заявил, что будет защищаться
Самопровозглашенный президент отверг причастность Беларуси к миграционному кризису. По его словам, власть вроде бы таким никогда не занималась и не будет заниматься.
Санкциями запугивают… Ладно, посмотрим. Они думают, что я шучу. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Дальше нам отступать некуда,
– сказал Лукашенко.
Он считает, что мигранты пытаются дестабилизировать Беларусь. "Должен сказать, что совсем не удастся. В этот раз им вообще ничего не удастся", – добавил он.
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Лукашенко подчеркнул, что обязательно ответит на санкции. Он пригрозил, что его слова не следует воспринимать несерьезно.
Позиция Беларуси в отношении ситуации на границе
- Беларусь заявляет, что не имеет отношения к ситуации на границе с Польшей и что якобы заинтересована в том, чтобы разрешить как можно быстрее миграционный кризис.
- Лукашенко считает, что в этой ситуации виноваты страны, "разрушившие родные города нелегалов".
- Также самопровозглашенный президент заявил, что может перекрыть газопровод "Ямал – Европа".
- В то же время глава министерства иностранных дел страны Владимир Макей заявил, что санкции – это вроде бы бесперспективно.