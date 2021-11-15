Он заявил, что такими действиями его не запугать. Кроме этого, подчеркнул, что Беларусь никуда не будет убегать.

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Лукашенко заявил, что будет защищаться

Самопровозглашенный президент отверг причастность Беларуси к миграционному кризису. По его словам, власть вроде бы таким никогда не занималась и не будет заниматься.

Санкциями запугивают… Ладно, посмотрим. Они думают, что я шучу. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Дальше нам отступать некуда,

– сказал Лукашенко.

Он считает, что мигранты пытаются дестабилизировать Беларусь. "Должен сказать, что совсем не удастся. В этот раз им вообще ничего не удастся", – добавил он.

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Лукашенко подчеркнул, что обязательно ответит на санкции. Он пригрозил, что его слова не следует воспринимать несерьезно.

Напомним! Страны Евросоюза утвердили новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Ограничения коснутся структур, причастных к переправке мигрантов. Кроме того, возможно закрытие границы.

Позиция Беларуси в отношении ситуации на границе