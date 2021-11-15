Він заявив, що такими діями його не залякати. Окрім цього, наголосив, що Білорусь нікуди не тікатиме.

Зверніть увагу У Польщі закликали виключити Росію та Білорусь з міжнародних організацій

Лукашенко заявив, що захищатиметься

Самоназваний президент відкинув причетність Білорусі до міграційної кризи. За його словами, влада нібито таким ніколи не займалась і не займатиметься.

Санкціями залякують… Добре, подивимось. Вони думають, що я жартуватиму. Нічого подібного. Ми захищатимемось. Далі нам відступати нікуди,
– сказав Лукашенко.

Він вважає, що мігранти намагаються дестабілізувати Білорусь. "Повинен сказати, що зовсім не вдасться. На цей раз їм взагалі нічого не вдасться", – додав він.

Лукашенко пообіцяв відповісти на санкції: дивіться відео

Лукашенко наголосив, що обов'язково відповідатиме на санкції. Він пригрозив, що його слова не варто сприймати несерйозно.

Позиція Білорусі щодо ситуації на кордоні

  • Білорусь заявляє, що непричетна до ситуації на кордоні з Польщею і що нібито зацікавлена в тому, аби вирішити якнайшвидше міграційну кризу.
  • Лукашенко вважає, що в цій ситуації винні країни, які "зруйнували рідні міста нелегалів".
  • Також самопроголошений президент заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа".
  • Водночас глава міністерства закордонних справ країни Володимир Макей заявив, що санкції – це начебто безперспективно.