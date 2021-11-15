Він заявив, що такими діями його не залякати. Окрім цього, наголосив, що Білорусь нікуди не тікатиме.

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Лукашенко заявив, що захищатиметься

Самоназваний президент відкинув причетність Білорусі до міграційної кризи. За його словами, влада нібито таким ніколи не займалась і не займатиметься.

Санкціями залякують… Добре, подивимось. Вони думають, що я жартуватиму. Нічого подібного. Ми захищатимемось. Далі нам відступати нікуди,

– сказав Лукашенко.

Він вважає, що мігранти намагаються дестабілізувати Білорусь. "Повинен сказати, що зовсім не вдасться. На цей раз їм взагалі нічого не вдасться", – додав він.

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Лукашенко наголосив, що обов'язково відповідатиме на санкції. Він пригрозив, що його слова не варто сприймати несерйозно.

Нагадаємо! Країни Євросоюзу затвердили нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Обмеження стосуватимуться структур, які причетні до переправлення мігрантів. Окрім цього, можливе закриття кордону.

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