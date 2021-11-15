Він заявив, що такими діями його не залякати. Окрім цього, наголосив, що Білорусь нікуди не тікатиме.
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Лукашенко заявив, що захищатиметься
Самоназваний президент відкинув причетність Білорусі до міграційної кризи. За його словами, влада нібито таким ніколи не займалась і не займатиметься.
Санкціями залякують… Добре, подивимось. Вони думають, що я жартуватиму. Нічого подібного. Ми захищатимемось. Далі нам відступати нікуди,
– сказав Лукашенко.
Він вважає, що мігранти намагаються дестабілізувати Білорусь. "Повинен сказати, що зовсім не вдасться. На цей раз їм взагалі нічого не вдасться", – додав він.
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Лукашенко наголосив, що обов'язково відповідатиме на санкції. Він пригрозив, що його слова не варто сприймати несерйозно.
Позиція Білорусі щодо ситуації на кордоні
- Білорусь заявляє, що непричетна до ситуації на кордоні з Польщею і що нібито зацікавлена в тому, аби вирішити якнайшвидше міграційну кризу.
- Лукашенко вважає, що в цій ситуації винні країни, які "зруйнували рідні міста нелегалів".
- Також самопроголошений президент заявив, що може перекрити газопровід "Ямал – Європа".
- Водночас глава міністерства закордонних справ країни Володимир Макей заявив, що санкції – це начебто безперспективно.