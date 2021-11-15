Глинський визнав, що Росія й Білорусь не зважають ні на що, крім реального економічного й політичного тиску.

До речі ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі, – журналіст

За словами польського політика, міжнародний тиск на Мінськ та Москву повинен бути набагато сильнішим.

Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі,

– сказав Глинський.

Він додав, що, за відсутності реакції, Польща може зіткнутись із серйозними наслідками.

Зверніть увагу! За інформацією журналістів, країни ЄС 15 листопада затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі на тлі кризи. Обмеження можуть стосуватися керівників авіакомпаній та туристичних агенцій.

Яка ситуація на кордоні