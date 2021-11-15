Глинський визнав, що Росія й Білорусь не зважають ні на що, крім реального економічного й політичного тиску.
До речі ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі, – журналіст
"Тиск треба посилити"
За словами польського політика, міжнародний тиск на Мінськ та Москву повинен бути набагато сильнішим.
Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі,
– сказав Глинський.
Він додав, що, за відсутності реакції, Польща може зіткнутись із серйозними наслідками.
Яка ситуація на кордоні
- Тисячі мігрантів помітили з 8 листопада штурмують польсько-білоруський кордон. Вони намагаються незаконно потрапити у ЄС.
- Польща навіть оголосила на кордоні бойову готовність. Висунули близько 13 тисяч військових.
- Тільки за 13 листопада польська сторона зафіксувала 223 спроби незаконного перетину кордону.
- У ЄС припускають, що до загострення ситуації може бути причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- В Україні теж непокояться через кризу у сусідній Білорусі. У МВС зазначали: наразі загрози немає. Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- До слова, німецький депутат Нільс Шмід пропонував створити так званий коридор для мігрантів через третю країну. Пропонував залучити для цього Україну. Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився через таку пропозицію, наголосивши, що нас навіть не запитали.