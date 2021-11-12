Ознака браку уваги, – Мельник

Андрій Мельник назвав заяву Нільса Шміда "безглуздою". Адже з українською владою ніхто навіть не проконсультувався щодо цього питання.

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Це ознака браку поваги, а дехто говорить навіть про зарозумілість щодо України. Здається, що деякі німецькі політики ставляться до нас не як до рівноправних партнерів, а як до території, яка є свого роду звалищем для мігрантів, які нізащо не повинні потрапити до ЄС,

– заявив посол.

Він додав: "Це очевидний випадок подвійної моралі".

Водночас дипломат зазначив, що Україна готова обговорювати можливість долучитися до вирішення міграційної кризи. Однак це слід робити так, щоб не провокувати суспільство та не налаштовувати його проти.

До речі, Мельник вважає, що Євросоюз не звертатиметься до України з такою пропозицією.

Що цьому передувало

Шмід запропонував відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі за участі України. Мовляв, щоб нелегали змогли отримати контрольований шлях до Євросоюзу, їх треба доправити в третю країну.

Тобто тисячі біженців тимчасово розмістили б на території України, допоки їхні заявки про притулок розглядали в ЄС.

На таку заяву німецького депутата відповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він іронічно порадив Шміду розмістити мігрантів "у себе вдома". Якщо бракне місць, то нелегалів можуть "посадити в кабінетах Бундестагу".

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