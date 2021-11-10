Аби мігранти отримали контрольований шлях до ЄС, їх треба доставити в третю країну. Пропозицію висунув експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід.

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Там, за словами Шміда, вони мають пройти через процедури отримання притулку.

У Німеччині пропонують залучити Україну

Шмід каже, що можна поговорити про це із сусідніми країнами. Пропонує Україну. Таким чином, за словами політика, мігранти зможуть зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє в ЄС.

Крім того, Шмід розкритикував дії польських прикордонників щодо видворення мігрантів, які силою прориваються до Польщі. Він наголосив, що ЄС має вживати також рішучі кроки для запобігання потоку біженців до Білорусі.

Обмеження авіарейсів

Чиновник зазначив, що можна подумати про відкликання прав на зліт і посадку у авіакомпаній, які прибувають із країн, що не перешкоджають цим рейсам. У Німеччині заявили – ЄС має посилати сильні сигнали, що Польщу наодинці не залишать.

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