Такі дані відомі станом на 9 листопада. Про це речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.
До теми Польща заявила, що велика колона білоруських силовиків наближається до табору мігрантів
На білорусько-польському кордоні перебуває до 4 тисяч мігрантів
Вчора (мовиться про 8 листопада – 24 канал) ми підрахували, що в районі кордону із Польщею може бути орієнтовно 4 тисячі мігрантів. Це мігранти, які перебувають під контролем білорусів, учора вони розділилися на різні групи, розбили табори на нічліг і, як я припускаю, цю групу поповнять ще люди, які приїдуть з Мінська до нашого кордону,
– розповів Жарин.
Мовиться про ситуацію в районі Кузьниці Білостоцької. Політик також розповів, що:
- на території Білорусі може перебувати орієнтовно 12 – 15 тисяч мігрантів, які хочуть потрапити в Європу;
- саме тому, на думку речника, "ескалація на кордоні буде довгостроковою".
Політик також пригадав, що 8 листопада мігранти намагалися пробити шлагбаум на кордоні. Однак польські служби запобігли проникненню іммігрантів в країну. Жарин назвав ситуацію "дуже напруженою і дуже складною".
Ескалація на білорусько-польському кордоні: коротко
- 8 листопада в напрямку кордону рушили колона біженців. Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".
- Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин заявив, що розпочалася найбільша спроба насильницького проникнення у країну.
- Кордон Польщі охороняють 12 тисяч їхніх військових. Польща ухвалила рішення закрити від 9 листопада пункт пропуску "Кузня" на кордоні з Білоруссю.
- 9 листопада багато білоруських силовиків вирушила до табору мігрантів, які з 8 листопада штурмують кордон з Польщею. Відомо, що озброєні чоловіки рухаються в напрямку прикордонного пункту пропуску "Кузня". Наразі невідомо, що силовики робитимуть на кордоні Польщі та Білорусі.