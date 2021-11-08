За попередніми підрахунками, у напрямку кордону йшли декілька сотень біженців. Вони прямували до пункту пропуску "Брузгі".

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Сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі й Польщі

Вранці 8 листопада поблизу білорусько-польського кордону помітили величезну групу біженців. Вони несли зі собою великі рюкзаки. Серед мігрантів були й діти.

У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що до такого кроку біженців підштовхнула "байдужість та нелюдське ставлення польської влади". Мовляв, поляки витісняють зі свого кордону мігрантів, які прямують в Європу з білоруської сторони.

Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео

Зверніть увагу! У прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Більшість, приблизно 17 тисяч, відбулися у жовтні, 7,7 тисячі – у вересні, понад 3,5 тисячі – у серпні.

Ситуація на білорусько-польському кордоні