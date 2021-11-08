По предварительным подсчетам, в направлении границы шли несколько сотен беженцев. Они направлялись к пункту пропуска "Брузги".

Читайте также Белорусские пограничники ходят вдоль границы с ножницами для резки металла

Сотни мигрантов направляются к границе Беларуси и Польши

Утром 8 ноября вблизи белорусско-польской границы заметили огромную группу беженцев. Они несли с собой большие рюкзаки. Среди мигрантов были и дети.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что к такому шагу беженцев подтолкнуло "равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей". Мол, поляки вытесняют со своей границы мигрантов, которые направляются в Европу с белорусской стороны.

Сотни мигрантов направляются на границу с Польшей: смотрите видео

Обратите внимание! В пограничной службе Польши сообщили, что с начала 2021 года они зафиксировали свыше 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Большинство, примерно 17 тысяч, произошли в октябре, 7,7 тысячи – в сентябре, более 3,5 тысячи – в августе.

Ситуация на белорусско-польской границе