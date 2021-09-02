О решительных шагах Польши в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов сообщили в канцелярии Анджея Дуды.
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Польша вводит чрезвычайное положение на границе
Решено ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении,
– говорится в сообщении.
Режим чрезвычайного положения будет действовать
- на территории Подляского воеводства, расположенного в северо-восточной части страны, на границе с Беларусью и Литвой,
- в Люблинском воеводстве, что в восточной части Польши.
Напомним, на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагал президенту страны ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов.
Мигранты на границе Беларуси и Польши
- Ранее ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный президент в ответ заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".
- Белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через границу к польской, но только в одну сторону.
- Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак анонсировал, что страна сведет на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра.
Текст сообщения канцелярии президента Польши:
Детально проанализированы заявление о введении чрезвычайного положения в Подляшском воеводстве и части Люблинского воеводства. Дуда решил ввести чрезвычайное положение в зоне, указанной в распоряжении.