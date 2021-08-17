Так, в сети появилось видео, на котором видно "содействие" от пограничников Беларуси. Они с ободряющими криками отгоняют мигрантов от границы в сторону Польши.
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Мигрантов силой гонят в Польшу
На кадрах, снятых, вероятнее всего, кем-то из польских пограничников видны мигранты. Они выбегают из кустов, откуда их гонят белорусские стражи границы. Мужчины с автоматами кричат им "Давай, давай!". Мигранты показывают, что их отгоняют из Беларуси.
Тогда польские пограничники объясняют, что они также охранники рубежа и никого не пустят к себе. В дальнейшем пограничник просит перейти мигрантов за маркировочный столбик – чтобы они находились именно на стороне Беларуси.
Впоследствии начинается словесная перепалка на расстоянии между охранниками рубежей двух государств. Белорусские пограничники продолжают кричать "Давай! Иди, это ваши! Go away". При этом польские пограничники говорят, что нелегалы имеют документы, которые выдавала Беларусь.
Провокация на белорусско-польской границе: смотрите видео
Иначе как вооруженной провокацией происходящее назвать сложно,
– подписали видео в сети.
Что произошло в дальнейшем с этой группой мигрантов – информации нет.
Мигранты на границе Беларуси с ЕС: главное
- Наплыв мигрантов в страны, граничащие с Беларусью, – часть гибридной войны, которую Лукашенко ведет с ЕС.
- Весной диктатор заявил, что Минск годами останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.
- После нового пакета европейских санкций Лукашенко публично пригрозил, что больше не будет останавливать этот "беспредел" на границе.
- В течение июня Литва на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймала более 400 человек. В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.
- Литовское МВД предлагало объявить чрезвычайное положение на границе с Беларусью.