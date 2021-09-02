Пограничники Литвы отметили, что белорусские пропагандисты постоянно рассказывают выдумки о насилии литовских пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами.
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Литва опубликовала видео с границы с Беларусью
Однако, отметили в Литве, в Минске молчат о том, что грубую силу на границе применяют белорусские силовики. На видеозаписи заметно, как силовики щитами выталкивают группу мигрантов. Людей заставляют двигаться в направлении литовских пограничников.
Отмечается, что 13 человек из ролика провели несколько дней между двумя странами, а тогда изъявили желание вернуться через Беларусь обратно в свою страну. В сообщении добавили, что на территорию Литвы их так и не впустили, однако регулярно обеспечивали едой и водой.
"Сейчас эта группа мигрантов – в Беларуси", – добавили в Литве. Там выразили надежду, что вскоре люди смогут вернуться домой.
Беларусь заставляет мигрантов переходить границу с ЕС: видео
Мигранты на границе с Беларусью: что известно
- Ранее Евросоюз ввел санкции против режима Лукашенко после задержания журналиста Романа Протасевича. Самопровозглашенный президент в ответ заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".
- На практике белорусские пограничники способствуют пересечению границ для мигрантов. Они пропускают их через свою границу в польскую, а обратно – нет.
- Из-за наплыва нелегалов в Литве ввели чрезвычайную ситуацию, режим которой продлится до 10 ноября 2021 года.