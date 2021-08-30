Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский и руководитель полиции Ярослав Шимчик встретились с полицейскими, которые отправятся на белорусско-литовскую границу. Они будут сдерживать поток нелегальных мигрантов.

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"Откуда эти проблемы в Польше и Литве? Мы имеем дело с циничной игрой белорусского режима. Это месть за то, что страны стали безопасными убежищами для белорусской оппозиции", – сказал Каминский.

Лукашенко хочет повторить миграционный кризис

Министр внутренних дел Польши убежден, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко намеренно вредит Европейскому Союзу. Он отметил, что мигрантов доставляют к границе с Литвой.

"Лукашенко помнит, насколько большой проблемой для всей Европы был 2015 год. Он хочет это повторить и нанести вред Польше, Литве, нашим гражданам и Европейскому Союзу, цинично используя и дезинформируя людей, которых привозят белорусские самолеты", – отметил Каминский.

Белорусский режим совершает международное преступление

Каминский добавил, что границы не могут быть открытыми. В настоящее время ЕС и так имеет большую волну мигрантов.

Ни одно ответственное правительство, которое серьезно воспринимает свои обязательства и суверенитет своих стран, не допустит массового, незаконного нарушения наших границ и границ Европейского Союза,
– сказал Каминский.

Руководитель полиции Ярослав Шимчик поблагодарил полицейских, которые отправятся в Литву. Он назвал действия белорусского режима "организованной формой трансграничной преступности".

Что известно о мигрантах на границе Беларуси и Литвы

  • ЕС ввел санкции против диктатуры Лукашенко, после задержания журналиста Романа Протасевича.
  • Самопровозглашенный президент заявил, что не будет сдерживать поток мигрантов в Европу. Однако белорусские пограничники "подгоняют" нелегалов в Литву.
  • Чрезвычайная ситуация из-за мигрантов в Литве будет длится до 10 ноября 2021 года.


Статистика нелегальных мигрантов / Инфографика 24 канала