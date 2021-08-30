Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский и руководитель полиции Ярослав Шимчик встретились с полицейскими, которые отправятся на белорусско-литовскую границу. Они будут сдерживать поток нелегальных мигрантов.

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"Откуда эти проблемы в Польше и Литве? Мы имеем дело с циничной игрой белорусского режима. Это месть за то, что страны стали безопасными убежищами для белорусской оппозиции", – сказал Каминский.

Лукашенко хочет повторить миграционный кризис

Министр внутренних дел Польши убежден, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко намеренно вредит Европейскому Союзу. Он отметил, что мигрантов доставляют к границе с Литвой.

"Лукашенко помнит, насколько большой проблемой для всей Европы был 2015 год. Он хочет это повторить и нанести вред Польше, Литве, нашим гражданам и Европейскому Союзу, цинично используя и дезинформируя людей, которых привозят белорусские самолеты", – отметил Каминский.

Справка. Европу в 2015 году всколыхнул миграционный кризис из-за нелегалов и из стран Африки и Ближнего Востока. Оставляли дома из войны. За 7 месяцев 2015 года в Европу прибыли более 300 тысяч мигрантов. За первые 5 месяцев 2019 года в Средиземном море утонули более 1 800 человек, которые пытались пересечь границу.

Белорусский режим совершает международное преступление

Каминский добавил, что границы не могут быть открытыми. В настоящее время ЕС и так имеет большую волну мигрантов.

Ни одно ответственное правительство, которое серьезно воспринимает свои обязательства и суверенитет своих стран, не допустит массового, незаконного нарушения наших границ и границ Европейского Союза,

– сказал Каминский.

Руководитель полиции Ярослав Шимчик поблагодарил полицейских, которые отправятся в Литву. Он назвал действия белорусского режима "организованной формой трансграничной преступности".

Что известно о мигрантах на границе Беларуси и Литвы

ЕС ввел санкции против диктатуры Лукашенко, после задержания журналиста Романа Протасевича.

Самопровозглашенный президент заявил, что не будет сдерживать поток мигрантов в Европу. Однако белорусские пограничники "подгоняют" нелегалов в Литву.

Чрезвычайная ситуация из-за мигрантов в Литве будет длится до 10 ноября 2021 года.



Статистика нелегальных мигрантов / Инфографика 24 канала