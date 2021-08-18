Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование из-за этого факта. Правоохранители будут изучать и другие незаконные действия пограничников Беларуси.

Напомним Вслед за мигрантами: белорусские пограничники незаконно попали в Литву

12 пограничников Беларуси зашли в Литву

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Рита Штундиене рассказала, что ведомство будет расследовать и другие инциденты на литовской границе. Впрочем, именно это дело с 12 охранниками рубежа вынесут отдельным производством.

По данным службы, белорусы обнародовали кадры, как группа мигрантов пытается попасть в Литву. Впрочем, они смолчали, что сами же толкали людей на преступление. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба Литвы.

В конце концов получилось так, что 12 пограничников Беларуси в полной амуниции и с собаками, гнали 35 мигрантов в Литву. Они "забежали" далеко и незаконно пересекли границу с Европейским Союзом.

Белорусские пограничники гнали нелегалов и сами пересекли границу Литвы

Министерство внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что такое пересечение госграницы белорусскими пограничниками является провокацией. Она распорядилась усилить охрану границы.

Обратите внимание! Пограничники Беларуси отгоняют нелегалов не только в Литву, но и в Польшу. Недавно польские охранники рубежа сняли видео, как белорусы с бодрящими криками отгоняют мигрантов от границы в сторону Польши.

Мигранты на границе Беларуси с ЕС: главное

Весной Александр Лукашенко заявил, что Минск годами останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой. После нового пакета европейских санкций, связанного с задержанием Романа Потасевича, Лукашенко публично пригрозил, что больше не будет останавливать этот "бардак" на границе.

Поэтому в Польшу, Литву и Латвию начали незаконно врываться мигранты. Есть доказательства, что их специально "подгоняют" белорусские пограничники.

Ситуация начала выходить из-под контроля, когда каждый день ловили минимум по 100 – 200 мигрантов.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Она продлится до 10 ноября. Также Сейм утвердил программу строительства стены на границе на период до 2022 года.



Статистика нелегальних мігрантів, які тікають через Литву / Інфографіка 24 каналу