З початку червня 2021 року Литва протидіє атакам, зрежисованим режимом Олександра Лукашенка за підтримки Кремля. Здавалось би, останніми днями ситуація дещо стабілізувалася, вдалося призупинити потік на кордоні і навіть поставити на паузу трафік рейсів, що прибувають до Мінська.
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Проте до ситуації на кордоні й в таборах мігрантів, на тлі якої відбувається планомірна агресивна дезінформаційна кампанія, додався ще один осередок дестабілізації – литовський парламент.
Сейм Литви – на позачерговій сесії
У вівторок, 10 серпня, Сейм Литви збирався на позачергову сесію, на якій планувалося ухвалити рішення щодо нагальних питань. Сесія анонсувалася десь за тиждень, питання обговорювали активно у громадському просторі.
Зранку біля будівлі Сейму почали збиратися так звані "протестувальники", які виступали проти:
- політики обов'язкової вакцинації;
- обмежень, які передбачені для невакцинованих.
Зі слів тих, хто зібрався на протест, рішення Сейму порушували б права людини. Біда в тому, що на сесії того дня не обговорювали жодного питання, яке стосується пандемії та протиепідемічних заходів.
Бар'єр на кордоні з Білоруссю
Перший пакет, який розглядав Сейм, стосувався зведення фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Другий – щодо надання розширених повноважень збройним силам в нинішніх умовах з метою ефективнішого врегулювання ситуації.
Формально мітинг перед Сеймом був санкціонованим до 17 години, а все що відбувалося після – точно мітингом не назвеш.
"Протестувальники" (а насправді місцевий люмпен) оточили Сейм, таким чином забарикадувавши парламентарів в будівлі. Приблизно о 21:00, коли "протест" остаточно переріс в сутички, на місце підтягнулися поліцейські і ще 5 екіпажів Служби громадського порядку, залучили сльозогінний газ.
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В бік поліції і журналістів летіло каміння, скляні пляшки, сигнальні ракети. Під час сутичок поранили приблизно 20 поліціянтів і працівників Служби громадського порядку.
Яка мета мітингу
Для чого був потрібен мітинг? Активізувалися 2 дестабілізуючі осередки, водночас вони були синхронізованими. До речі, ввечері того ж дня, на полігоні Rūdninkai, де розташований табір нелегальних мігрантів, знову відбулися сутички. Відомо, що 20 людей втекли з табору, 11 вдалося знайти.
Так звані "мітинги" проти вакцинації / Фото Delfi
Що ж до інформаційної складової, то це класична пропаганда, дезінформація і маніпуляція з метою дискредитації уряду, намагання розхитати ситуацію до масштабів політичної кризи. Основні джерела:
- російські;
- білоруські;
- проросійські "медіа".
В інформаційних атаках проти литовського уряду і суспільства простежуються низка технік.
Техніка перша
Перша – Name calling – коли до об'єкта прив'язують гучну назву, символ, який викликає сильні негативні емоції і застосовують сарказм.
Приклад: слово "фашисти", що звучить на адресу уряду просто беззупинно, було і на плакатах так званих "мітингувальників".
Техніка друга
Друга – Transfer – безпідставне використання символів, що у свідомості людей здатні пов'язати одне явище з іншим.
Приклад: "протестувальники" були в костюмах заручників концтабору з наліпленими жовтими зірками Давида, інсценували гетто, таким чином намагаючись показати, що невакциновані люди вимушено опиняються в "гетто". Це не що інше, як намагання натиснути на дуже болючу для литовського суспільства точку.
Проти уряду Литви використовують інформаційні атаки / Фото Associated Press
Техніка третя
Третя – Labeling – тобто навішування ярликів.
Приклад: вже згадані "звірства фашистів", порівняння з "нацистами". Намагання видати "протест" за мирну акцію, а дії органів влади – за жорстокість проти "мирних протестувальників".
Техніка четверта
Четверта – Outright lie – тобто відверта брехня.
Приклад: кілька топорних фейків про нібито вбитого іракця і навіть проведення пікету біля посольства Литви в Мінську; численні історії про звірства литовських прикордонників і навіть їхніх собак. Ці вигадані історії просуваються з однією дуже простою метою – дегуманізації влади.
Техніка п'ята
І п'ята – Band wagon – спонукання слідувати за натовпом без належної аргументації, принцип "роби як всі".
Тут, напевно, зрозуміло і так. Коли мовиться про мітинг проти вакцинації, – принаймні, як його подали, – аргументи зайві.
Ми навмисно не називаємо те, що відбувається упродовж цього літа в Литві, "кризою мігрантів". Саме так зазвичай пишуть про цю ситуацію медіа. Тут варто бути дуже обережним в дефініціях, принаймні з трьох міркувань.
Хоча б через те, що не можна приймати термінологію агресора, бо за нею неодмінно тягнеться шлейф ворожих наративів. І крапка.
Це не класична криза мігрантів у звичайному її розумінні. Самі по собі потоки нелегальних мігрантів не сформувалися, літаки з Іраку просто так не заповнились, і маси людей не почали рухатися через Білорусь до литовського кордону, – аж поки не створили належні умови. Створили і підтримали – структури білоруської влади за втручання Кремля.
Сутички біля литовського Сейму / Фото Delfi
Атака проти ЄС та НАТО
Тому це не що інше, як атака проти державності Литви з чіткою метою дестабілізації політичної ситуації, поляризації суспільства, зменшення його стійкості і можливості чинити опір.
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Цю атаку також варто розцінювати комплексно – і як атаку проти Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору загалом. Адже її мета – продемонструвати на прикладі Литви, яка наразі приймає удар на себе в силу своєї географічної розташованості, – нібито неспроможність країн Заходу врегулювати політичну кризу.
Показати, що "демократія не працює". Показати, що демократія вразлива. І що "ось що буде відповіддю на ваші санкції".
Плюс, не забуваємо, що Лукашенко почав озвучувати погрози вбік України. Тому, ця "демонстрація сили" розрахована і на нас з вами теж.
Мовляв, "подивіться, як впорається могутній ЄС і союзники по НАТО, і тоді подумайте добряче, хто прийде на допомогу вам у подібній ситуації".