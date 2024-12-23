Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на The Economist. Кстати, Путин в очередной раз солгал: российский "Орешник" ожидаемо оказался не новой разработкой. На фото одна из деталей имеет датировку 2017 года.

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Что известно о ракете "Трембита" – какие ее характеристики

Украина активно разрабатывает собственные ракеты, надеясь, что это даст толчок возрождению отечественной промышленности. И спасет государство в условиях неопределенности с дальнейшей военной помощью от Запада. Михаил Федоров даже спрогнозировал, что 2025-й станет годом украинской крылатой ракеты.

Также Киев "играет в догонялки посреди войны". То есть пытается доставать вглубь территории России – как это постоянно делает агрессор.

Двигатель "Трембиты" – это современная 200-долларовая переработка импульсного реактивного двигателя, впервые использованного на немецкой бомбе ФАУ-1 в 1944 году. (...) Базовая "Трембита" летит со скоростью 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров. Разрабатывают большую и более мощную модель, которая сможет долететь до Москвы. Серийное производство начнется после финальных полевых испытаний,

– говорится в материале.



Куда может долететь "Трембита" / Инфографика The Economist

Сергей Бирюков, который возглавляет команду инженеров-добровольцев, говорит: россияне обо***тся, когда ракета пролетит низко над их окопами.

"Мы – ракета-бродяга. Много бомжей могут нанести много вреда", – метафорически сказал он.

В статье приведена ориентировочная стоимость ракеты "Трембита". Она начинается от 3 тысяч долларов в варианте с приманкой и 15 тысяч долларов в комплекте с 20-30-килограммовой боеголовкой. Для ракеты это дешево. Низкая стоимость может стать решающей в украинских операциях, направленных на истощение российской ПВО. И привлечь иностранных инвесторов.