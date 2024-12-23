Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express і "Радио Свобода". К слову, вечером 23 декабря Путин снова попытался поразмахивать "Орешником". По всей Украине объявили тревогу в связи с опасностью баллистики средней дальности.

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"Орешнику" минимум 7 лет

Серийный номер и дата производства ракеты, которой враг ударил по Днепру, – апрель 2017 года. То есть ракета была изготовлена несколько лет назад, не сейчас.

"Орешник", датированный 2017 годом / Фото Defense Express

Надпись "ЕФИТ" на детали связана с российским ракетно-космическим предприятием НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), входящим в "Роскосмос". НПЦАП разработал также систему управления для межконтинентальной ракеты "Тополь-М".

Деталь под названием "ЕФИТ" – это индекс для блока системы управления. Возможно, самой ракеты или блока отделения боевых частей, или финального блока самого "Орешника". Она была изготовлена в апреле 2017 года. Значит, ракета была произведена в то же время. Вероятно, в 2018 году, максимум – в 2019 году, если рассматривать наиболее пессимистический вариант,

– рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Интересно, что именно в 2017 году у России были планы начать серийное производство РС-26 "Рубеж". Их якобы отменили в марте 2018-го. И, конечно, если одна из деталей изготовлена в 2017 году, это означает, что разрабатывать "Орешник" начали значительно раньше. Возможно, в начале 2010-х.