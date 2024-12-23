Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Оттуда могли запустить межконтинентальную ракету: где расположен Капустин Яр
18:21, 23 декабря
Отбой угрозы баллистики по Украине.
18:00, 23 декабря
Мониторинговые каналы сообщают, что причиной является баллистика средней дальности (БРСД).
17:59, 23 декабря
Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины.