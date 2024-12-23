Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:00, 23 грудня Моніторингові канали повідомляють, що причиною є балістика середньої дальності (БРСД).