Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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18:00, 23 грудня
Моніторингові канали повідомляють, що причиною є балістика середньої дальності (БРСД).
17:59, 23 грудня
Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.