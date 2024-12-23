Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express і "Радіо Свобода". До слова, увечері 23 грудня Путін знову спробував повимахувати "Орешником". По всій Україні оголосили тривогу у зв'язку з небезпекою балістики середньої дальності.

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"Орешнику" мінімум 7 років

Серійний номер і дата виробництва ракети, якою ворог ударив по Дніпру, – квітень 2017 року. Тобто ракета була виготовлена кілька років тому, не зараз.

"Орешник", датований 2017 роком / Фото Defense Express

Напис "ЕФИТ" на деталі пов'язаний із російським ракетно-космічним підприємством НПЦАП ("Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина"), що входить до "Роскосмосу". НПЦАП розробив також систему управління для міжконтинентальної ракети "Тополь-М".

Деталь під назвою "ЕФІТ" – це індекс для блоку системи управління. Можливо, самої ракети або блоку відділення бойових частин, або фінального блоку самого "Орешника". Вона була виготовлена у квітні 2017 року. Отже, ракета була вироблена в той самий час. Ймовірно, у 2018 році, максимум – у 2019 році, якщо розглядати найбільш песимістичний варіант,

– розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

Цікаво, що саме в 2017 році у Росії були плани розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубеж". Їх нібито скасували в березні 2018-го. І, звісно, якщо одна з деталей виготовлена у 2017 році, це означає, що розробляти "Орешник" почали значно раніше. Можливо, на початку 2010-х.