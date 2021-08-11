Демонстранты скандировали "Позор" и призывали остановить дискриминацию. Ведь Сейм планирует ввести ограничения для тех, кто отказывается вакцинироваться. Об этом шла речь в авторской программе WTF Алексея Печия на 24 канале.

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Чтобы разогнать протестующих полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять их от здания Сейма. В результате, демонстрация переросла в настоящие беспорядки.

Участники протестов даже применили против полицейских взрывное устройство, но уже к 2:00 демонстрантов удалось разогнать.

Около 30 человек были задержаны, а 10 полицейских пострадали после столкновений.

И всё бы ничего, но ровно в то же время, когда литовцы протестовали под Сеймом, в лагере для беженцев на границе с Беларусью тоже начались бунты.

Бунты в лагере для беженцев

Руководитель Службы общественной безопасности Ричардас Поциус и министр внутренних дел Агне Билотайте заявили, что 2 протеста вероятно, были скоординированы. Ведь начались и закончились практически в одно и тоже время.

Напомню, ранее Сейм Литвы принял резолюцию, в которой заявил, что против их страны ведется гибридная война со стороны Беларуси. И в ней могут использоваться разные методы, в том числе:

дестабилизирующие беспорядки;

погромы под видом мирных протестов.

Недолго думая, после массового протеста, сегодня (11 августа – 24 канал) Сейм Литвы одобрил проект закона об установлении физического барьера на границе с Беларусью.



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Барьер с Беларусью

Возведение стены признано проектом особого государственного значения, а это значит, что строительство должно начаться в ближайшее время. По подсчетам литовцев строительство стены обойдется в 152 миллионов евро.

Кроме того, перед угрозой еще больших провокаций, тем более во время российско-белорусских учений "Запад-2021", Сейм также предлагает наделить военных еще большими полномочиями в случае экстремальной ситуации в стране.

Военные смогут отдавать приказы физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать подозреваемых в преступлении лиц, а также останавливать, проверять и осматривать транспортные средства.

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Резюмируя скажу – Литва не просто хочет себя обезопасить, она фактически отрезает надежды белорусского диктатора шантажировать Европу и далее.