Санкции, которые предлагает Литва, должны затронуть отдельных людей и компании, причастные к нелегальной миграции. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Кстати 12 пограничников Беларуси незаконно попали в Литву: началось расследование
Список отдали в ЕС
Санкционный список отправили в институты по внутренним делам Евросоюза.
Дипломат подчеркнул, что хотят донести всем, кто собирается использовать похожие способы: ничего из этого не выйдет. Литва будет давать ответ в виде санкций.
Обсуждение нашего предложения по санкциям планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул,
– сказал Ландсбергис.
Что надо знать о ситуации с мигрантами
- Ранее Лукашенко заявил, что Минск годами останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.
- Однако после санкций ЕС, связанных с задержанием Романа Потасевича, Лукашенко публично пригрозил, что больше не будет останавливать этот "бардак" на границе.
- В Польшу, Литву и Латвию после этого "двинулись" мигранты. Есть доказательства, что их специально "подгоняют" белорусские пограничники.
- 3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Она продлится до 10 ноября.
Статистика незаконной миграции в Литву / Инфографика 24 канала