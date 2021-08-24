Санкції, які пропонує Литва, мають зачепити окремих людей та компанії, що причетні до нелегальної міграції. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.
До речі 12 прикордонників Білорусі незаконно потрапили у Литву: почалося розслідування
Список віддали в ЄС
Санкційний список відправили в інститути з внутрішніх справ Євросоюзу.
Дипломат наголосив, що хочуть донести всім, хто збирається використовувати схожі способи: нічого з цього не вийде. Литва даватиме відповідь у вигляді санкцій.
Обговорення нашої пропозиції щодо санкцій планується після того, як інстанції ЄС повернуться з канікул,
– сказав Ландсберґіс.
Що треба знати про ситуацію з мігрантами
- Раніше Лукашенко заявив, що Мінськ роками зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою.
- Однак після санкцій ЄС, що пов'язані із затриманням Романа Потасевича, Лукашенко публічно пригрозив, що більше не спинятиме цей "бардак" на кордоні.
- У Польщу, Литву і Латвію після цього "рушили" мігранти. Є докази, що їх спеціально "підганяють" білоруські прикордонники.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Вона триватиме до 10 листопада.
Статистика незаконної міграції у Литву / Інфографіка 24 каналу