Прикордонники Литви зазначили, що білоруські пропагандисти постійно розповідають вигадки про насильство литовських прикордонників та нелюдське поводження з мігрантами.
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Однак, наголосили в Литві, в Мінську мовчать про те, що грубу силу на кордоні застосовують білоруські силовики. На відеозаписі помітно, як силовики щитами виштовхують групу мігрантів. Людей примушують рухатися у напрямку литовських прикордонників.
Зазначається, що 13 людей з ролика провели декілька днів між двома країни, а тоді виявили бажання повернутися через Білорусь назад у свою країну. У повідомленні додали, що на територію Литви їх так і не впустили, однак регулярно забезпечували їжею та водою.
"Зараз ця група мігрантів – у Білорусі", – додали у Литві. Там висловили сподівання, що незабаром люди зможуть повернутися додому.
Білорусь змушує мігрантів переходити кордон з ЄС: відео
Мігранти на кордоні з Білоруссю: що відомо
- Раніше Євросоюз запровадив санкції проти режиму Лукашенка після затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений президент у відповідь заявив, що "Білорусь більше не стримуватиме потоки нелегалів до Європи".
- На практиці білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через свій кордон до польського, а назад – ні.
- Через наплив нелегалів у Литві ввели надзвичайну ситуацію, режим якої триватиме до 10 листопада 2021 року.