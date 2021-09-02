Прикордонники Литви зазначили, що білоруські пропагандисти постійно розповідають вигадки про насильство литовських прикордонників та нелюдське поводження з мігрантами.

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Однак, наголосили в Литві, в Мінську мовчать про те, що грубу силу на кордоні застосовують білоруські силовики. На відеозаписі помітно, як силовики щитами виштовхують групу мігрантів. Людей примушують рухатися у напрямку литовських прикордонників.

Зазначається, що 13 людей з ролика провели декілька днів між двома країни, а тоді виявили бажання повернутися через Білорусь назад у свою країну. У повідомленні додали, що на територію Литви їх так і не впустили, однак регулярно забезпечували їжею та водою.

"Зараз ця група мігрантів – у Білорусі", – додали у Литві. Там висловили сподівання, що незабаром люди зможуть повернутися додому.

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