Про рішучі кроки Польщі боротьбі з напливом нелегальних мігрантів повідомили в канцелярії Анджея Дуди.

Читайте також Білорусь змушує мігрантів переходити кордон з ЄС: прикордонники Литви оприлюднили відео

Польща вводить надзвичайний стан на кордоні

Вирішено запровадити надзвичайний стан у зоні, зазначеній у розпорядженні,

– йдеться в повідомленні.

Режим надзвичайного стану діятиме

на території Підляського воєводства, що розташоване у північно-східній частині країни, на межі з Білоруссю і Литвою,

у Люблінському воєводстві, що у східній частині Польщі.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонував президенту країни ввести надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі

Раніше ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка після затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений президент у відповідь заявив, що "Білорусь більше не стримуватиме потоки нелегалів до Європи".

Білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через свій кордон до польського, однак лише в одну сторону.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак анонсував, що країна зведе на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 2,5 метра.

Текст повідомлення канцелярії президента Польщі:

Детально проаналізовано заяву про введення надзвичайного стану в Підляському воєводстві та частині Люблінського воєводства. Анджей Дуда вирішив запровадити надзвичайний стан у зоні, зазначеній у розпорядженні.