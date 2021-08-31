Моравецький зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через дії режиму Олександра Лукашенка.

Раніше Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі

Глава уряду Польщі просить ввести надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що самопроголошений президент Білорусі вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі.

Саме тому сьогодні (31 серпня – 24 канал) Рада міністрів постановила звернутися до президента з проханням запровадити надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні,

– повідомив Моравецький.

За його словами, Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.

Водночас міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан стосуватиметься 115 міст Підляського воєводства і 68 міст Люблінського воєводства. На їхній території заборонять проводити демонстрації. Камінський також звернув увагу, що це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі.

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі