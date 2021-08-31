Моравецький зазначив, що ситуація на кордоні з Білоруссю досі залишається напруженою через дії режиму Олександра Лукашенка.
Раніше Польща направила поліцейських на кордон Литви та Білорусі
Глава уряду Польщі просить ввести надзвичайний стан
Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що самопроголошений президент Білорусі вирішив везти людей з Іраку, після чого відправити їх на територію Литви, Латвії та Польщі.
Саме тому сьогодні (31 серпня – 24 канал) Рада міністрів постановила звернутися до президента з проханням запровадити надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні,
– повідомив Моравецький.
За його словами, Литва і Латвія вже ввели необхідні заходи, щоб запобігти напливу мігрантів.
Водночас міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський уточнив, що надзвичайний стан стосуватиметься 115 міст Підляського воєводства і 68 міст Люблінського воєводства. На їхній території заборонять проводити демонстрації. Камінський також звернув увагу, що це перший надзвичайний стан в історії вільної Польщі.
Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі
- ЄС запровадив санкції проти режиму Лукашенка після затримання журналіста Романа Протасевича. Самопроголошений президент у відповідь заявив, що "Білорусь більше не стримуватиме потоки нелегалів до Європи".
- Однак фактично білоруські прикордонники сприяють перетину кордонів для мігрантів. Вони пропускають їх через свій кордон до польського, а назад – вже ні.
- Міністр національної оборони Маріуш Блащак раніше анонсував, що Польща спорудить на кордоні з Білоруссю паркан заввишки 2,5 метра.