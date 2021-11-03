Канцелярія президента Польщі нагадала, що лідер країни підписав закон від 29 жовтня. Його підтримали обидві палати польського парламенту.

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Скільки коштуватиме "стіна"

ЗМІ раніше повідомляли, що вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих. Це – близько 350 мільйонів євро.

Перші роботи стартували ще у серпні 2021 року. Тоді аби зупинити потік нелегальних мігрантів з Білорусі, почали будувати бар'єр з колючим дротом.

Водночас новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер та датчиків. Окрім того, рішення парламенту дозволяє зводити загородження без публічних тендерів.

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