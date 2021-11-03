Канцелярія президента Польщі нагадала, що лідер країни підписав закон від 29 жовтня. Його підтримали обидві палати польського парламенту.
Зауважте Кремль таємно перекидає агентів до ЄС, прикриваючись мігрантами з Білорусі
Скільки коштуватиме "стіна"
ЗМІ раніше повідомляли, що вартість будівництва становитиме 1,6 мільярда злотих. Це – близько 350 мільйонів євро.
Перші роботи стартували ще у серпні 2021 року. Тоді аби зупинити потік нелегальних мігрантів з Білорусі, почали будувати бар'єр з колючим дротом.
Водночас новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер та датчиків. Окрім того, рішення парламенту дозволяє зводити загородження без публічних тендерів.
Сім'ю Лукашенка звинуватили у торгівлі людьми
- Тим часом Франція звинуватила сім'ю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в організованій торгівлі людьми.
- Мовиться про навмисну організацію поїздок мігрантів до кордону з країнами ЄС.
- За даними французької сторони, такі дії мають на меті ослабити ЄС та загнати його у пастку.