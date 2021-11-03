Канцелярия президента Польши напомнила, что лидер страны подписал закон от 29 октября. Его поддержали обе палаты польского парламента.

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Сколько будет стоить "стена"

СМИ ранее сообщали, что стоимость строительства составит 1,6 миллиарда злотых. Это около 350 миллионов евро.

Первые работы стартовали еще в августе 2021 года. Тогда, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Беларуси, начали строить барьер с колючей проволокой.

В то же время новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков. Кроме того, решение парламента позволяет возводить заграждения без публичных тендеров.

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