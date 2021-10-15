Польское государство еще в августе начало строить барьер с колючей проволокой. Все для того, чтобы не допустить нелегальных мигрантов из Беларуси.

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Что известно о плане строительства

Новый план предусматривает строительство стены, установку камер и датчиков. Решение парламента позволяет строить ее без публичных тендеров.

Также в случае необходимости разрешено экспроприировать частную собственность в обмен на компенсацию.

Обратите внимание! По данным польских пограничников, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу.

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Стена на границе с Беларусью: коротко