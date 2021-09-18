Беларусь хочет вызвать миграционный кризис. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это сопровождается вторжением дезинформации: фейками, различными видами пропаганды и кибератаками.
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Акты агрессии объединяют страны
По словам премьера, акты агрессии Кремля и Минска еще больше объединяют Польшу и Литву.
Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны,
– отметил Моравецкий.
Он добавил, что Россия осознает: "чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее навязать свою волю".
Ожидают дальнейшей дестабилизации
По словам чиновника, Польша ожидает дальнейших попыток дестабилизации от Беларуси.
"Считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-белорусской, литовско-белорусской границе угрозы могут возрасти", – сказал Моравецкий.
Спор вокруг границ
Поэтому Литва и Польша готовятся к длительному спору вокруг границ. Моравецкий заметил, что укреплять границы будут путем сотрудничества. Также усилят физическую защиту от нелегальной иммиграции.