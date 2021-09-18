Такое заявление озвучил 17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, небольшие группы нелегалов, которые Беларусь направляла в Литву или Польшу – могут быть только началом.
К теме ЕС должен защищать свои границы, – Меркель обвинила Беларусь в гибридных атаках
Беларусь может направить тысячи мигрантов в Литву и Польшу
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с литовским коллегой 17 сентября коснулся проблемы беженцев с Ближнего Востока.
- Именно через них Вильнюс и Варшава будут углублять сотрудничество на границе.
- Ведь режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует мигрантов для гибридных атак на Европу.
На сегодня, по нашим данным, в Беларуси почти 10 тысяч, а может и больше, людей, вывезенных с Ближнего Востока, – в основном с Ирака и Сирии, – чтобы оказать гибридную атаку, эту провокацию режима Лукашенко, вдохновленную Москвой,
– заявил Моравецкий.
И добавил, что очень важно сейчас не допустить эффективности политики Лукашенко и его пропаганды.
Также польский премьер считает, что атаки со стороны Беларуси небольшими группами ближневосточных беженцев – только начало: "Можно сказать, что их может войти еще тысяча ли десятки тысяч".
Что происходит на границах Беларуси с ЕС
- Польша еще 2 сентября решила ввести чрезвычайное положение в некоторых приграничных регионах и начала строительство стены на границе с Беларусью.
- На границе Беларуси и Литвы ситуация похожая – литовцы также строят стену. А все потому, что лукашенковские силовики буквально выталкивают мигрантов с Ближнего Востока на территорию соседних стран.