Польська держава ще у серпні почала будувати бар'єр з колючим дротом. Усе для того, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.

До теми Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Що відомо про план будівництва

Новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер і датчиків. Рішення парламенту дозволяє зводити її без публічних тендерів.

Також у разі потреби дозволено експропріювати приватну власність в обмін на компенсацію.

Зверніть увагу! За даними польських прикордонників, з початку жовтня зафіксовано більше ніж 6 тисяч спроб нелегально перетнути кордоні з Білорусі у Польщу.

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Стіна на кордоні з Білоруссю: коротко