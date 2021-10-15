Польська держава ще у серпні почала будувати бар'єр з колючим дротом. Усе для того, щоб не допустити нелегальних мігрантів з Білорусі.
До теми Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Що відомо про план будівництва
Новий план передбачає будівництво стіни, встановлення камер і датчиків. Рішення парламенту дозволяє зводити її без публічних тендерів.
Також у разі потреби дозволено експропріювати приватну власність в обмін на компенсацію.
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Стіна на кордоні з Білоруссю: коротко
- Польща через наплив нелегальних мігрантів у серпні почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Тоді заявляли, що її висота сстановитиме 2,5 метра.
- Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна також встановить стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати незаконних мігрантів. У липні через це там навіть оголосили екстремальну ситуацію.
- Польська влада у вересні запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Таке рішення схвалив президент Анджей Дуда.
- Польща та Литва припускають, що Білорусь й далі дестабілізуватиме ситуацію. Країни готуються до довготривалої суперечки через кордони.