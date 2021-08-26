Висота стіни на польсько-білоруському кордоні становитиме 2,5 метра. Протяжність – 150 метрів.
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Ми зміцнюємо кордони! Солдати почали будувати паркан на польсько-білоруському кордоні. Паркан буде щільним і значно ускладнить спроби незаконного перетину кордону,
– наголосив Блащак.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: головне
- У серпні 2021 року світові ЗМІ повідомили, що на польсько-білоруському кордоні живуть кілька десятків людей. Усі вони – мігранти з Білорусі.
- Ситуація стурбувала МЗС Польщі. У відомстві заявили, що готові надати людям гуманітарну допомогу.
- Тим часом Литва, Латвія та Естонії закликали запровадити нові санкції проти Білорусі через організацію нелегальної міграції до ЄС.
- Міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що країна збудує стіну на кордоні з Білоруссю. Участь у роботах над ним візьмуть приблизно 900 військових.
- За словами Блащака, кордон допоможе захиститися від напливу мігрантів з Іраку, Сирії та Афганістану.
Публікація Mariusz Błaszczak:
Wzmacniamy granice! Żołnierze rozpoczęli budowę ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Płot zwiększy jej szczelność i znacznie utrudni próby nielegalnego przekraczania.