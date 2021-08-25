Мовиться про 46-річного вчителя історії Андрія Петровського. Він не визнавав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду.
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Деталі у справі
Серед тих, хто побачив "екстремістський відеозапис", був син місцевого чиновника. Він зняв усе на мобільний телефон і розмістив в "сімейному чаті".
Після цього Петровського звільнили й відкрили щодо нього кримінальне провадження. Згідно з обвинувальним актом, відео начебто містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить Лукашенка.
Вчителя затримали в залі суду після оголошення вироку.
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